造橋鄉長徐連斌宣布不連任 退休含飴弄孫陪老婆

「八年當四年做」造橋鄉長徐連斌（左3）宣布不連任 退休陪老婆含飴弄孫。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣造橋鄉政壇傳出震撼彈！現任鄉長徐連斌近日受訪時正式宣布不爭取連任。他說，任內完成多項重大建設，已完成階段性使命，「把8年當4年在做」，卸任後將回歸家庭，含飴弄孫陪老婆。

徐連斌就任以來，造橋鄉多項指標性建設均有突破。他細數任內政績，包括國道1號造橋交流道增設案開工、苗14線拓寬、行政大樓完工，以及年底前即將落成的兩座老人文康中心。他也積極推動談文車站周邊的自然運動公園，預計暑假前動工，並修復大潭工程，今年南瓜節也將重回龍昇湖舉辦。

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對於不連任的決定，徐連斌直言：「不一定要連任，做一任也可以把它做得很好。」自己個性喜歡一鼓作氣，與其第二任可能產生怠惰，不如在4年內全速衝刺。他認為，這幾年成功跳脫造橋過去30、40年的政治框架，讓鄉親感受到公所全新的互動模式。

不繼續連任是否有其他規劃？徐連斌說，不會接受其他公職安排，卸任後就是單純退休；至於接班人選，徐連斌公開表態支持前鄉代、縣長秘書古育誌。

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