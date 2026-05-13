遭謝衣鳯質疑民調不如蔡壁如 魏平政：國民黨不能分裂

國民黨考紀會前主委魏平政獲徵召參選彰化縣長。（記者羅沛德攝）

國民黨徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，有意爭取參選的國民黨立委謝衣鳯今天表示，前民眾黨立委蔡壁如因自認民調比魏平政高，也有意參選。魏平政則說，國民黨不能分裂，若分裂無法打贏這場選戰，他會用最大誠意尋求支持。

國民黨今天召開中常會，宣布徵召前考紀會主委、律師魏平政參選2026年彰化縣長選舉。針對蔡壁如也有意參選彰化縣長，民眾黨主席黃國昌表示，如何守住彰化才是最重要的事，已請彰化黨部召集各參選人、地方聲音做整體評估。

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有意爭取參選彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯透過媒體群組表示，肥皂劇「彰化縣長選情」在黨中央及彰化縣黨部歹戲拖棚下、彩蛋不斷，就在黨中央宣布徵召魏平政，現又傳出蔡壁如自認民調比魏平政高，有意以民眾黨身分參選彰化縣長。

謝衣鳯說，未來如果蔡壁如以民眾黨候選人參選，為了藍白合作，是否需要比照宜蘭縣及嘉義市，以民主初選方式進行，彰化縣長選舉是否又回到仍必須採民調初選的原點；倘若藍白合需要做民調，請問為何當國民黨內有多位角逐者競逐彰化縣長時，就不能做民調。

面對遭質疑民調比蔡壁如還低，以及後續和其他表態參選者間如何溝通整合，魏平政表示，謝衣鳯一直是他非常敬重的立委，在立法院表現非常好，他對謝衣鳯的所有說法都謝謝指教；但民調現在低、不代表以後也會低，從現在開始他會傾聽大家的聲音，提出願景政見讓縣民有感，相信民調自然會上升。

魏平政說，他也會尋求謝衣鳯等人的支持並尋求合作，把大家的政見變成他的政見，大家都是為彰化好，由誰來做都一樣；此時國民黨不能分裂，若分裂無法打贏這場選戰，他一定會用最大誠意尋求支持。

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