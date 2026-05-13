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    首頁 > 政治

    花蓮瑞穗鄉普發每人3000元振興禮金 帶動消費與經濟

    2026/05/13 17:07 中央社
    瑞穗鄉長吳萬德表示，近年來受到整體物價持續上漲影響，民眾生活開銷增加，為照顧鄉親生活需求，鄉公所研擬振興經濟禮金發放方案。（瑞穗鄉公所提供）

    瑞穗鄉長吳萬德表示，近年來受到整體物價持續上漲影響，民眾生活開銷增加，為照顧鄉親生活需求，鄉公所研擬振興經濟禮金發放方案。（瑞穗鄉公所提供）

    花蓮縣瑞穗鄉公所今天宣布，將發給鄉民每人新台幣3000元振興禮金，期盼透過實質補助減輕民眾生活負擔，同時帶動地方消費與經濟發展。

    瑞穗鄉公所表示，代表會全體代表一致支持通過「花蓮縣瑞穗鄉振興經濟禮金發放自治條例」，凡符合資格的鄉民皆可領取，將儘速完成相關行政程序，包括申領資格認定、發放時間、領取方式及相關作業流程等，待規劃完成後將另行公告，提醒鄉親隨時留意公所最新資訊與通知，以保障自身權益。

    瑞穗鄉長吳萬德表示，近年來受到整體物價持續上漲影響，民眾生活開銷增加，尤其家庭日常支出壓力明顯提升。為照顧鄉親生活需求，鄉公所研擬振興經濟禮金發放方案，希望藉由實際行動回應民意，讓鄉親感受到地方政府對民生福祉的重視與關懷。

    此次振興禮金除具有照顧鄉民生活的意義外，也希望透過消費帶動地方經濟循環，鼓勵鄉親在地採買、支持地方商家與傳統市場，進一步活絡瑞穗鄉整體商業發展，為地方注入更多經濟動能，創造居民與店家雙贏局面。

    今年除瑞穗鄉外，壽豐鄉普發振興關懷金每人2000元、鳳林鎮民每人可領取3000元振興經濟禮金、富里鄉公所也將於5月19日起每人發放振興經濟禮金3000元。

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