Threads熱議「聶永真美學」 蔡英文暖回︰用設計建立尊重專業

目前社群平台Threads掀起挖掘聶永真「設計足跡」熱潮，有網友分享他在2016年為前總統蔡英文設計簡單明亮的競選視覺，意外釣出蔡英文回應。（圖擷取自Threads）

台灣知名設計師聶永真近期因得標「改版台電LOGO」，被藍白連日指控涉嫌政治酬庸，兩黨支持者也輪番砲轟、圍剿台電花96萬浪費錢，輿論引發各界關注。隨著相關話題在網路延燒，陸續有網友分享翻閱聶永真過往設計，意外知曉他的美學融入台灣社會的各行各業之中，就連前總統蔡英文也讚不絕口。

據了解，目前社群平台Threads用戶出現了挖掘聶永真「設計足跡」的熱潮，像是他曾經為周杰倫、張惠妹、蔡依林、五月天等著名藝人歌手操刀的專輯封面，為經濟部、監察院、數發部等公家機關設計的新LOGO，以及中國信託享想生活卡、台北101聯名信用卡、第50屆金馬獎主視覺、郭元益150與155週年伴手禮盒等。

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還有人分享，瀏覽完聶永真截至今年5月為止的設計作品，自己最喜歡的設計是在2016年，聶永真為民進黨總統參選人蔡英文設計競選視覺，以及一系列卡片、專輯等周邊，更直言這是「台灣選舉美學的天花板，沒有之一」。該文發布後，還意外釣出蔡英文本尊暖回︰「用設計改變選舉文化，用設計建立尊重專業。」

其他網友也留言回應，「當初真的有被驚艷到」、「這個真的超美，簡單有質感」、「好的設計過了幾年也不過時！」、「可惜台灣大多人還沒有尊重設計的觀念」、「記得是從這次開始，選舉的設計愈來愈被重視」、「2016 蔡英文競選視覺根本史上最美，整個國家大家一點一滴集合起來成為完美的圓」、「真的超美，平常不會想拿競選旗子，為了這個破例了，那時候深深感受到台灣美學進化」。

另有人吐槽，「懂得尊重專業就不是藍白了」、「華國美學是『四邊包繩不打洞』 」、「這次設計爭議，再次證明為什麼隔壁兩棚的文宣總是醜到爆」、「只有民進黨懂得設計美學用專業，看看華國美學真是慘不能賭（慘不忍睹）！」、「大家都很羨慕日本很有美感，卻忘記了越是票投國民黨，越是離不開中華美學」、「講到LOGO，我只服張善政，沒有之一，疑似直接把自己的選舉LOGO拿過來改成桃園市的？」。

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