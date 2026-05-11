台電LOGO改字體浪費錢？ 他舉台中春聯、花蓮燈會「一堆人安靜」

台電花96萬多元請設計師聶永真設計LOGO新字體，引來部分人士批評。對此，律師林智群舉例，台中市府超印春聯、花蓮縣燈會花1980萬元卻品質堪慮，同一群人卻是「安安靜靜」。（資料照）

台電花費96萬多元，請來知名設計師聶永真設計LOGO新字體，取代原先書法大師于右任墨寶，引來部分人士批評。對此，律師林智群舉例，台中市府花648萬印製131萬張「馬上有錢」春聯、花蓮縣燈會花1980萬元，「一堆人安安靜靜」。

林智群表示，台電花96萬元改LOGO，一堆人說浪費錢，但台中市政府印製131萬張「馬上有錢」春聯，總經費超過648萬元，遠超台中市117萬家戶數量，超印約14萬張，同一批人安安靜靜；花蓮縣燈會1980萬元，但花蓮燈會的品質，那些人在乎嗎？

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林智群強調，春聯是一次性消費，時間過了沒發出去就是浪費；花蓮縣燈會也是一次性消費，兩者分別花600多萬、1980萬元，一堆人安安靜靜。林智群質疑：「台電這種大企業改LOGO幾十年才一次，花96萬元有很多嗎？這些人是真的在意民脂民膏嗎？」

許多網友也留言：「花蓮燈會神扯醜，台中春聯還貼到垃圾車上去。」、「去年還印蛇現幸福，誰家裡有蛇跑進去會覺得幸福？」、「他們並不在乎民脂民膏，他們只會說綠的不能花錢。」、「那是刻意移轉安鼠之亂焦點。」、「打台電LOGO只是要轉移注意力……」、「講96萬貴的人，都是外行人，刁民……」、「根本沒人在意logo設計，這波台北老鼠跟美容偷拍事件，都被這個爛議題操作的沒有版面。」

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