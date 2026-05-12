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    首頁 > 政治

    藍白批中油、監院LOGO也都是他！聶永真「反串罵自己」網笑瘋

    2026/05/12 15:11 即時新聞／綜合報導
    聶永真反串發文被讚爆。（取自聶永真Threads）

    聶永真反串發文被讚爆。（取自聶永真Threads）

    知名設計師聶永真因操刀台電LOGO更改，近日被推上風口浪尖，網友、媒體接連爆料，指中油、監察院、經濟部等單位的LOGO也是由他更改，再掀罵聲。對此，聶永真直接玩哏，在Threads發文罵自己「聶永真，得了便宜還賣乖！」被網友狂讚。

    台電LOGO議題持續延燒，砲火也打到設計師聶永真頭上。網友討論，除了中油、台電外，包括經濟部、監察院的新LOGO，都是出自聶永真之手，質疑他憑什麼拿這麼多公家標案？國民黨立委葉元之日前也在政論節目大酸「這就是為了要發包而發包」，還稱標案是為了發包給聶永真「開心用的」。

    對此，聶永真今日在Threads上轉貼一名網友的貼文，該名網友表示，監察院的LOGO也是聶永真設計的，並附上一張監院舊有、上面印有監察院照片的LOGO照片。聶永真還大玩反串，自己罵自己：「聶永真，得了便宜還賣乖！」並補刀一句：「合法的飯真香。」

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「大師是有發願要做什麼功德KPI嗎？怎麼都接這種吃力不討好的公家單位，還都這麼好看」、「好喜歡聶老師的精神狀態」、「流量大神」、「笑死」、「笑死原本想說點什麼，後來發現是本人」、「說實話改的真好看」、「留友看 官方玩梗」。

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