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    首頁 > 政治

    小草狂罵台電LOGO！ 律師打臉：民眾黨淡藍色調就是聶永真做的

    2026/05/13 15:32 即時新聞／綜合報導
    台電已經澄清，帳單有5種顏色，綠色代表「欠繳帳單或臨時用電戶」。（圖由台電提供）

    台電已經澄清，帳單有5種顏色，綠色代表「欠繳帳單或臨時用電戶」。（圖由台電提供）

    台電請來知名設計師聶永真設計新LOGO，遭質疑浪費錢，相關爭議延燒多日，引發不少藍白支持者批評狠酸。對此，律師林智群狠狠打臉指出，「結果民眾黨的淡藍色調，就是找聶永真做的。」

    聶永真近日被推上輿論風口浪尖，藍白支持者紛紛批評他的作品醜、AI都比他好，也有人質疑他憑什麼接到這麼多公家機關標案；此外，也有人質疑，台電過去帳單顏色是藍色，現在已改成綠色，就是為了討好民進黨政府。

    對此，律師林智群今日在臉書發文表示，台電已經澄清，帳單有5種顏色，綠色代表「欠繳帳單或臨時用電戶」等，藍色為一般民生用戶、紫色為高壓大用戶。「結果反智民眾黨還是拿台電帳單顏色大做文章，想要帶風向搬弄是非。」

    林智群也表示，民眾黨的淡藍色調，就是找聶永真做的，「如果聶永真這麼差為什麼民眾黨還找他？」

    據查，柯文哲在2014年第一次競選台北市長時，官網tiffany藍綠色色調設計就是出自聶永真的設計團隊「永真急制」之手，該顏色後來也被民眾黨延用為政黨代表色。當時「永真急制」設計團隊認為，該顏色可象徵「跳脫藍綠」。

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