小粉紅在濟州島留言「台灣是中國的」 正妹貼心加2字笑翻數萬人！

有台灣遊客在南韓濟州島某排隊名店架設的留言板上，發現有中國人寫下「台灣是中國的」。（Threads:@mm.oots授權使用）

中國小粉紅出國一有機會就意淫台灣，近日有台灣遊客在南韓濟州島某排隊名店架設的留言板上，發現有中國人寫下「台灣是中國的」，這位台灣遊客自發幫忙「校正」，在後面加上「祖國」，畫面曝光讓數萬名網友笑翻。

一位女網友昨天（12日）在Threads分享影片，表示自己在濟州島連洞的知名餐館「老奶奶炸醬面」發現一塊供遊客紀念到此一遊的留言板，眼尖的她馬上發現留言板最上方，有一句使用簡體字寫下的「台灣是中國的」。

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隨後她拿起麥克筆，在這句意淫留言後面加上「祖國」2字，變成「台灣是中國的祖國」。原PO笑稱：「吃飯吃到一半馬上起來校正，看到直接坐不住」。

該貼文曝光後吸引數十萬人次瀏覽、5萬多人按讚。不少人注意原PO還故意使用簡體字，「還回敬簡體，我瘋掉！」、「還記得寫簡體字」、「看到國還特地寫簡體笑出來，太用心了」。原PO笑回：「用魔法打敗魔法……是不是很貼心，我怕他們看不懂繁體字。」

其他網友也紛紛表示，「這是誰的部將，如此勇猛」、「76年的兒子還要妄想取代115年的爸爸，什麼世道」、「喜歡你沒有破壞原作而是二次創作」、「對岸的真是有夠扯，去國外旅遊還要寫這種東西」、「寫鄰居鄰國就好，完全不想跟中國扯上關係」、「終於有臺灣人會反擊而不是只會抱怨了！」、「這間會不會成為台灣人去濟州島的必去餐廳」、「他們不是很愛改台灣人寫的句子嗎？這樣弄回去剛好而已」。

台灣遊客貼心「訂正」，在後面加上「祖國」。（Threads:@mm.oots授權使用）

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