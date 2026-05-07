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    首頁 > 政治

    公視董事長胡元輝被趕出立法院 吳思瑤：羅智強好大的氣焰！

    2026/05/07 11:43 即時新聞／綜合報導
    公共電視董事長胡元輝。（資料照）

    公共電視董事長胡元輝。（資料照）

    立法院今（7）日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出議場。對此，民進黨立委吳思瑤表示，羅智強好大的氣焰！在國會殿堂公然霸凌文化工作者，前所未見！

    吳思瑤在臉書PO文表示，今天來列席文化部預算審查的公共電視的胡元輝董事長，被羅智強趕出會場！會議主席羅廷瑋也配合裁示請胡董事長離席！公視董事長來列席，是尊重國會監督，何錯之有？

    吳思瑤指出，國民黨用各種方式杯葛公共電視新董事會的組成，癱瘓公共電視的正常運作，國民黨公然進行政治勒索、政治威脅，企圖染指、介入應當超然、獨立、專業運作的公共媒體，無法得逞就對公視下重手，不惜讓公視開天窗。

    吳思瑤續指，依據《公視法》，公共電視由財團法人公共電視文化事業基金會經營，適用《財團法人法》法規，在董事未能改選之下，由現任董事續行職務，以維持法人運作，一向如此。

    吳思瑤直言，羅智強把胡董事長趕出立院，對奉公守法的文化人公然羞辱，想要侮辱胡董事長及李遠部長，其實羅智強侮辱的是他自己，政治霸凌文化，毫無下限！莫此為甚！

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