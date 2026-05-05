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    首頁 > 政治

    謝國樑流感2週未癒 症狀加重入院榮總治療

    2026/05/05 12:09 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑罹患B型流感，入住台北榮民總醫院治療，基隆市議會定期會明天開議將缺席。（資料照）

    基隆市長謝國樑罹患B型流感，入住台北榮民總醫院治療，基隆市議會定期會明天開議將缺席。（資料照）

    基隆市議會定期會將於明天（6日）到6月9日召開，基隆市長謝國樑昨天下午罹患B型流感身體不適，今天缺席基隆市政府市務會議，也向基隆市議會定期會請假，基隆市議會議長童子瑋接獲議事組人員通報表達關心，童子瑋說，希望謝市長安心休養早日康復，繼續推動市政。

    對於謝國樑生病的問題，基隆市政府副發言人鍾明說，謝市長感染B型流感2週未癒，症狀並有加重的情形，因此入院台北榮民總醫院進行治療。

    基隆市政府民政處承辦人員，昨天下午約5時致電基隆市議會議事組，民政處承辦人員轉達謝市長因為身體不適，沒有辦法參加基隆市議會定期會召開，電話中並未表達謝市長要請假幾天。

    基隆市議會議事組人員指出，依據地方制度法、還有議事規則，市長在定期會召開期間，應該還是要出席定期會，並向議會提出市政報告，接受質詢的相關義務啦，如果說真的因為身體上有不適，或是有狀況，還是建議說必須依照正常程序，向市議會這邊正式用書面請假，一方面這是完整程序，也能讓議會運作能夠有方向。

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