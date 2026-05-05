以色列前國會議長利維率團訪台 盼推動台以AI高科技合作

外交部次長吳志中設宴歡迎以色列國會跨黨派議員訪問團。（圖由外交部提供）

外交部次長吳志中昨（4）日設宴歡迎由以色列前國會議長暨資深議員利維（Mickey Levy）所率領的「以色列國會跨黨派議員」訪問團一行5人訪台。吳志中表示，訪團在當前中東地緣政治充滿挑戰的情況下訪台，展現對台以關係高度重視；利維說，期待藉此次訪台，進一步推動兩國在AI及高科技等領域的合作。

外交部說明，訪團成員包括友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）、國會議員米什拉基（Yonatan Mishraki）、國會議員卡茲（Ron Katz）及國會顧問楊格（Amitai Young）。雙方席間就中東區域情勢及台以雙邊合作與AI等具發展潛力的高科技議題廣泛交換意見。

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吳志中致詞表示，歡迎利維及杜伯斯基在當前充滿挑戰的中東地緣政治環境下仍共同率團訪台，展現對台灣的堅定支持及對台以雙邊關係的高度重視，並再度感謝以色列國會對台灣國際參與的支持。

吳志中表示，台灣與以色列同樣面對區域威權主義的威脅與挑戰，期許我國仿效「大衛對抗巨人歌利亞」精神，提升國家防衛韌性並深化兩國合作，共同對抗威權主義脅迫。此外，外交部近年持續與駐台北以色列經濟文化辦事處等單位共同舉辦國際猶太大屠殺紀念日活動，展現我國對以色列與共同維護人權的重視，台以共享自由、民主等核心價值，期待未來兩國在此基礎下，持續深化各領域的合作與交流。

利維表示，感念在2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後，台灣在第一時間展現對以色列及其人民的真誠支持，令他深為感動，在座訪團成員也紛表由衷謝意。

利維也說，期待藉由本次訪台，進一步推動兩國在AI及高科技等領域的合作，持續深化兩國關係。

外交部表示，台以兩國近年來持續深化雙邊在新創科技、民主供應鏈韌性、農業、衛生醫療與學術交流等領域合作，並已簽署逾36個合作協議及合作備忘錄，未來我國將在現有良好的合作基礎上，持續深化台以雙邊各項合作關係。

外交部次長吳志中接見以色列國會跨黨派議員訪問團。（圖由外交部提供）

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