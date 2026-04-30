友邦不甩中國壓力！巴拉圭總統5/7-5/10二度訪台

巴拉圭總統貝尼亞。（法新社檔案照）

友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）應我國政府邀請，將於5月7日至10日率團來台國是訪問。外交部指出，這是貝尼亞就任以來第2度訪台，也是首度台來國是訪問，總統賴清德將於5月8日以隆重軍禮歡迎。

外交部說明，訪團成員包括巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（Marco Riquelme）、總統府秘書長西梅內斯（Francisco Javier Giménez）等政府官員。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，此行是貝尼亞自2023年8月就任以來第2度訪台，也是首度來台國是訪問，為表達我國政府對貝尼亞總統蒞訪的禮遇與重視，總統賴清德將於5月8日以隆重軍禮歡迎、國宴款待及頒贈「采玉大勳章」，以表彰貝尼亞對台巴邦誼的貢獻。

外交部指出，貝尼亞在台期間將見證多項雙邊合作交流文件簽署儀式、參訪南部科學園區管理局，以及接受國立台灣科技大學頒贈榮譽博士學位並與巴拉圭在台留學生互動。另外，為強化台巴兩國經貿往來並促進與我國企業對接交流，巴拉圭指標性企業代表同時間也將組團隨同貝尼亞來台舉辦巴拉圭投資商機說明會，拜會我國對接相關業者並與貝尼亞一同出席外交部長林佳龍歡迎晚宴。

台巴建交69年

外交部表示，台巴建交迄今69年，兩國邦誼篤睦，政府高層交流頻密，多年來雙方持續在教育、公衛、農業及科技等領域共同推動嘉惠人民福祉的合作計畫，成效廣獲各界肯定。外交部將以總合外交政策持續積極推動榮邦計畫，結合政府與民間力量提升雙邊經貿交流及永續發展，深化互惠共榮的夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法