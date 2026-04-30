中國籍依親學生考上台大無法念 陸委會：成年須離台 不宜開特例

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

一名中國籍學生隨父母來台，持許可證在我國就讀普台高中，今年透過「繁星推薦」錄取國立台灣大學。根據兩岸人民關係條例，該名學生年滿18歲成年後依規定必須離境，無法直接轉為中生就讀台大。陸委會副主委梁文傑今（30）日表示，現行制度對於「未成年子女」隨親居留的年齡限制非常明確，為維持制度一致性與公平性，目前維持「成年即須離台」的做法，不宜針對個案開特例。

許可證只能在台待到18歲

據了解，具中華人民共和國身分的張家，2015年以經商名義來台。張生隨父母來台取得許可證，小二起就在台灣生活、讀書，近來高中銜接大學之際，沒有台灣身分證的中國人竟然鑽漏洞，透過繁星推薦計畫考取台大，不過兩岸人民關係條例明定，許可證僅能在台待到18歲，故依法今年8月居留到期後須離境，不能就讀台大。

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對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，當初中國企業來台灣投資，那些來台灣投資的人說「我不能把小孩放在大陸不管」，想要把小孩帶過來台灣就近照顧。當初也經過一番政策的考量，也就同意了。今天這個案件是以未成年子女的身分來台暫居，他到成年18歲，就失去了隨父母到台灣暫居的這個資格和權利，從相關規定來說，就是18歲以後，你就喪失了隨父母來台灣暫居的權利。

來台探親或學生簽證 18歲後可行

梁文傑進一步說，但是18歲以後，可不可以再來台灣呢？或用其他名義來台？當然並不排除。譬如可以用探親名義來台灣，或是看教育部怎麼研究發給學生簽證，或者用研修生身分來台都是可以的。現在的關卡是，喪失的是以未成年子女身分隨父母在台暫時居留的資格。

梁文傑表示，至於可不可以上台灣的大學？那是教育部的職責，這件事其實已經協調一段時間，類似案子過去幾年也都有接到，目前為止還是維持一致性的做法，如果我們對某一案例特別開例，對其他的案例是不公平的。

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