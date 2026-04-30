當年提拔季麟連！陳水扁首發聲：不知道他變這麼多

前總統陳水扁。（資料照）

傳立法院長韓國瑜支持至少8000億元的軍購版本，遭國民黨副主席季麟連28日在黨內中常會上點名喊「建請開除黨籍」。對此，陳水扁今日在社群回覆網友留言時表示，他與季麟連20多年來沒聯絡了，「不知道他變這麼多。」

一名網友今日在Threads上發文反串表示，自己多了一個不喜歡陳水扁的原因：「是陳水扁晉升季麟連為二級上將的。」該文釣出陳水扁親自回應。陳水扁說，季麟連是出身最辛苦的海軍陸戰隊的高階將領，「當年表現沒問題」。

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但陳水扁接著說，人都會變，他和季20年來都沒有聯絡，「不知道他變這麼多，阿扁都不認識他了！」網友也紛紛在該文下方留言表示：「阿扁還認識的人應該變更少了，例如鄭麗文跟柯文哲」、「其實沒變只是不裝了」、「加入黃復興黨部就是一切的開始」、「人真的都會變」。

陳水扁執政時，季麟連4年內火速從聯勤中將副司令升至上將司令，可被稱為「扁系將領」。最具爭議的是，他2008年立委選舉時穿上便服，替民進黨候選人李文忠站台，引發外界批評違反中立原則，他也遭到時任國防部長李天羽記過兩次處分。當時許多人還評價季麟連是「親綠將領」甚至「綠色將領」。

沒想到，季麟連退役之後又重返國民黨懷抱，擔任黃復興黨部主委。2021年他接受《震傳媒》資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時，更表示很多人對陳水扁相當嫌惡，也很不齒。

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陳水扁嘆「人都會變」，表示已不認識現在的季麟連。（取自Threads）

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