台灣強迫在台緬人返回母國？移民署澄清：指控不實

移民署。（資料照）

2021年，緬甸軍政府發動政變，許多緬甸人民流亡海外；台灣人權促進會今天與台緬公民協會等團體到內政部外抗議，指控台灣政府沒對在台緬人提供政治庇護，反而還要求限期離境、驅除出境。對此，移民署出面說，絕無強迫在台緬人返回母國，相關指控並非事實。

台灣人權促進會說，台灣政府沒有庇護政策，內政部不顧緬甸軍政府的濫捕濫殺，正在催逼救濟中的緬甸籍尋求庇護人離開台灣，卻對外宣稱已盡國際法上義務。

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台灣人權促進會提出3個訴求，要求內政部停止催逼救濟中的尋求庇護人離開台灣、要求內政部針對國際法上的禁止遣返對象提出居留政策、要求內政部對等待庇護決定的人士作成暫時性資格認定以保障其生存。

對此，移民署說，針對主張「返回其母國恐受迫害」的陳情人，移民署於現行法規框架下，採取行政調查、諮詢外部專家學者意見、跨部會會議研商等三階段審認程序，若審認通過即提供適當協處。

移民署也說，有些陳情人已經逾期停留或非法工作被查獲後才提出陳情，也未提出返國將受到迫害之切身相關具體事證，甚至有多次往返母國紀錄，皆不符國際上認定需受保護者之判斷原則。而對已提起訴願者，則尊重他們依法所享有之權利，將依訴願決定結果續處，符合法治原則。

移民署強調，對於合法來台及願意遵守我國法規者，均表歡迎，如同各國對外來人口的管理，本於綜合本國國家安全及社會資源之公平分配，以及人權保障等面向，求取兼顧平衡；若確有需要協處之個案，亦會同相關機關以符合法規方式，盡力提供協助，保障人權。

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