怕中客來台灣本島？梁文傑批：對岸把旅遊當成「政治武器」

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國開放上海民眾赴金門、馬祖旅遊，有媒體質疑，若中國民眾要來台灣本島是否加以限制？從離島到本島是否堅持透過「小兩會」磋商？台灣到底在怕什麼？陸委會發言人梁文傑今日批評，對岸經常把旅遊當成「政治武器」，養套殺、說斷就斷，我們尤其注重「穩定性」，須先透過「小兩會」協商。

梁文傑在陸委會記者會表示，關於中國民眾要到金馬旅遊部分，我們當初開放小三通時，並沒有限制哪一個省分的人才能來，對岸先說「我要開福建」，然後又說「要開上海」，那個中方自己設下條件，從頭到尾我們對於金馬是沒有設條件的。

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梁文傑說明，因為金馬地區環境封閉，相對衝擊比較小，若有不可控的因素是比較可以處理，當初疫情之後我們就先開放了。中方這次說要恢復上海民眾去金馬，這個我們沒有什麼特別意見。

不過，梁文傑指出，在台灣本島部分，這幾年兩岸關係變化的結果，疫情前中國軍機艦侵擾是不存在的，疫情後這些情況都出來了，我們就必須考慮很多因素，由於對岸經常把旅遊當成「政治武器」，養套殺、說斷就斷，前陣子對日本還是那樣做，對韓國也有類似做法。

梁文傑舉例，我們看到台灣農產品，一些本來ECFA可以免稅的石化產品又限縮，對我們來說，這些反反覆覆的行為是必須要處理的問題，所以希望透過小兩會就旅遊安全品質、穩定性、公平性協商。

他強調，不能今天說開就開、說關就關，讓台灣的旅行社或旅遊業者過度投入，然後一下子又血本無歸，這個狀況是我們不願意看到的，我們還是堅持台灣本島旅遊部分，先用「小兩會」來談。

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