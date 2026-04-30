陳佩琪嗆總統愛犬「斑斑」殘障 吳沛憶：政治評論為何要攻擊狗？

立法院民進黨團立委沈伯洋（左起）、范雲、吳沛憶30日召開記者會呼籲在野黨好好審國安法案，加重處罰共諜。（記者塗建榮攝）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年。柯妻陳佩琪昨在臉書再次發文提及總統賴清德領養的愛犬斑斑，怒斥柯文哲在檢察官心目中，「竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」對此，民進黨立委吳沛憶今呼籲，再怎麼樣的政治評論，為什麼要去攻擊一隻狗、動物呢？呼籲陳佩琪在做發言的時保持理性。

「斑斑」是賴清德2024年6月，在屏東縣動物之家揭牌活動中認領的流浪狗。賴清德在現場和狗狗互動時，發現因為意外踩到捕獸夾而截肢、只剩下三隻腳而行走不便的「斑斑」。他表示，看到「斑斑」渴望的眼神，決定在搬進官邸後領養牠。當年8月，賴清德還特別拍攝影片秀出「斑斑」蹦蹦跳跳進駐官邸的影片。

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吳沛憶表示，陳佩琪那篇文章很長，她也沒有細細把它看完，由於陳女士並無具有黨公職或政黨身份，她不想對其做太多的評論。不過，陳佩琪昨天的發言令她感到相當的震驚，再怎麼樣的政治評論，為什麼要去攻擊一隻狗、動物呢？

「動物是我們的家人，政治評論在怎麼樣的嚴厲，也不需要產生這樣子的言論。」吳沛憶呼籲，陳佩琪女士對她先生的感情，大家都知道，有這樣子的心情，可以體會但是無法認同，還是希望在做發言的時能夠保持理性。

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