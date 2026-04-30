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    首頁 > 政治

    彭博指德、捷拒賴總統過境 外交部：主因是北京施壓馬達加斯加等3國

    2026/04/30 10:06 記者黃靖媗／台北報導
    「彭博」報導指出，在塞席爾、模里西斯及馬達加斯加撤回總統專機飛航許可之後，台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，但遭拒絕。對此，外交部表示，對相關作業細節沒有評論。（資料照）

    「彭博」報導指出，在塞席爾、模里西斯及馬達加斯加撤回總統專機飛航許可之後，台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，但遭拒絕。對此，外交部表示，對相關作業細節沒有評論。（資料照）

    「彭博」昨日報導指出，在塞席爾、模里西斯及馬達加斯加撤回總統專機飛航許可之後，台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，但遭拒絕。對此，外交部表示，對相關作業細節沒有評論，但也強調，本案受到阻礙的原因，是來自於北京對於馬達加斯加等3國的施壓，以取消專機的飛航許可對我國進行外交打壓。

    外交部說明，有關賴總統原規劃訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國相關行程安排，外交部秉安全及專業原則審慎規劃，期間並與各相關方持續保持溝通與協調。基於飛航安全、整體行程及任務順利推動等多重考量，外交部對相關作業細節沒有評論。

    外交部強調，本案受到阻礙的原因，是來自於北京對於馬達加斯加等3國的施壓，以取消專機的飛航許可對我國進行外交打壓。

    外交部重申，我元首出訪是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動，中國透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，已對國際民航秩序造成不當影響，並損及區域飛航安全及正常外交往來。

     

    外交部強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動，台灣將持續與理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、開放且可預測的國際飛航與外交環境。

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