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    首頁 > 政治

    國民黨靠兩岸紅利拚經濟？綠揭馬政府5大數據「整天唬爛」

    2026/04/30 09:59 記者陳政宇／台北報導
    國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）本月10日於北京人民大會堂會面。（資料照）

    國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）本月10日於北京人民大會堂會面。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國台辦旋即宣布十大對台新措施。民進黨中國事務部今（30日）列舉國民黨馬政府執政的5項經濟指標，包括台股指數最差、經濟成長率最低、失業率最高等，數字證明其整天唬爛又不會拚經濟，而台灣千萬不能再走回頭路，否則將再度被推向「中國陷阱」。

    民進黨中國部今天在臉書撰文指出，中共與國民黨在「習鄭會」後，大肆操作將為台灣帶來「和平紅利」的宣傳，包括中共單方宣布所謂「十大惠台措施」，國台辦說「和平統一」將為台灣經濟創造「巨大機遇」；鄭麗文也說要讓大家重新感受馬英九政府時期的「兩岸和平紅利」，甚至稱「習鄭會」比軍購重要。

    不過，民進黨中國部援引經濟指標說明，前總統陳水扁卸任前台股約9千點，馬英九卸任前僅剩約8千點；而蔡英文政府卸任時約2萬1千點，現今賴清德政府更將突破4萬點大關。經濟成長率方面，扁政府時期平均經濟成長率為4.5%、蔡政府3.4%、賴政府（2025年）為8.7%，馬政府時期卻僅有2.9%。

    失業率方面，扁政府時平均4.25%、蔡政府平均3.72%、賴政府（2025年）3.35%，馬政府則平均高達4.41％。人均GDP方面，馬政府時期人均GDP約2.3萬美元，蔡政府時期成長為3.4萬美元，賴政府（2025年）已成長至3.95萬美元。至於薪資方面，馬政府時期的實質薪資約5.1萬元、基本工資約2萬元；蔡政府時期分別為5.7萬元與2.7萬元，賴政府（2025年）為5.8萬元與2.95萬元。

    民進黨中國部表示，國共千方百計要把台灣經濟重新鎖進中國市場，一下要推動台商「二次西進」、一下要打造「兩岸共同市場」；一邊推動「口惠而實不至」的對台新措施，一邊又全力阻礙台美深化經貿合作。更藉由鋪天蓋地的認知作戰，唱衰台灣經濟、渲染「疑美」情緒，最終目的都是為了要創造「台灣經濟只能靠中國」的假象，但謊言的泡沫早已被現實戳破。

    「根本沒有所謂兩岸紅利，靠中國不會讓台灣經濟變好！」民進黨中國部強調，想把台灣鎖死在中國的，就是國民黨。經過這幾年政府與台灣人民的共同努力，台灣經濟發展已經逐漸走上「對的道路」，減少對中國的依賴，也與全球民主夥伴重建民主供應鏈，千萬不能再走回頭路，被「台灣經濟一定要靠中國」詐騙，把台灣再度推向「中國陷阱」中。

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