回應網友 扁祝沈伯洋不可能的任務 為DPP拿下第2位台北市長

前總統陳水扁在Threads回應網友並期許立委沈伯洋化不可能為可能，在今年台北市長選戰為民進黨拿下史上第二位台北市長。（取自陳水扁Threads）

對於立委沈伯洋代表民進黨參選台北市長的呼聲高，前總統陳水扁今（27）日在社群平台Threads回應網友貼文時，向該網友道歉說，1998年是他做得不夠，連任台北市長失利，才讓這位網友在台北街頭大哭，沈伯洋選擇承擔，明知不可為而為之，祝沈化不可能為可能，為民進黨拿下史上第二位台北市長。

1位網友昨天在Threads表示，自己出生在公教客家人家庭，父母是徹底的深藍，從他國小6年級展現出天然獨語言時，父親到現在還是跟我說我是國民黨養大的，而陳水扁是他小時候的政治啟蒙偶像，1998年陳水扁台北市長連任失利那天，當晚他1個高雄人在台北街頭大哭，至今過了20年有餘，聽到「對進步團隊的無情，是1個偉大城市的象徵」這句話時仍然想哭。

請繼續往下閱讀...

陳水扁於今天回應這位網友貼文說，「1998年非常抱歉，阿扁市長做得不夠、連任失利，才讓你1個高雄人在台北街頭大哭」，早年善良的公教客家人支持國民黨很正常，爸爸媽媽也沒錯，「你不受深藍家庭影響，國小六年級就成為天然獨，尤屬難能可貴，阿扁向你致敬和感謝！」

陳水扁並說，2026年底台北市長之戰，勇於承擔的立委沈伯洋選擇承擔，明知不可為而為之，固然今年台北市長之戰艱難，要先給沈一個愛的鼓勵，因為天底下沒有不可能的事，要祝沈伯洋化不可能為可能，為民進黨拿下史上第二位的台北市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法