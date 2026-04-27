中國選手報名同志運動會傳有解放軍背景 張博洋：恐釀國安危機

張博洋提及小紅書內有人鼓勵中國選手報名亞洲同志運動會。（記者王榮祥翻攝）

即將在高雄舉辦的「2026亞洲同志運動會」，傳出超過8百位中國選手申請，有人還具解放軍背景，高市議員張博洋擔心成為國安破口。

張博洋今質詢指出，該活動網路爭議不斷，多位網友在threads發文批評賽事資訊不清、選手聯絡不上主辦單位，更驚見中國人在小紅書平台、討論利用賽事報名作來台捷徑。

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張博洋揭露在中國社群平台小紅書上，有中國網友大肆宣傳將報名此次運動會作為拿到入台證的路徑，其中出現「不是僅限同志才能報名」、「報名費才1千多人民幣，搞個商務簽都是上萬起跳」等言論，宣稱只要報名即可來台、最長可停留15天。

張博洋進一步質疑，側面了解報名資料中、甚至查到有解放軍背景人士報名，這些人若假借比賽名義混入選手申請來台，實際目的卻不明，恐將淪為國家安全的重大漏洞。

他強調不管是市府或主辦單位，都希望賽事回歸運動以及推廣友善多元性別的本質，但若有紅統人士藉機來台，就必須要更嚴謹把關。

運發局長侯尊堯答詢，這屆亞洲同志運動會、中國選手人數申請高達839人，相較上屆人數多非常多，審查過程也發現有申請者無運動造詣、更有AI生成偽造資料，且主辦協會也沒尊重協議做嚴格把關，後續將促請主辦協會重新檢視資料正確性，協助再送移民署，並嚴格要求團進團出。

小紅書關於亞洲同志運動會的討論。（張博洋提供）

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