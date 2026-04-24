高德地圖登台掀資安爭議 卓榮泰自爆用「這款App」

立法院院會，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫（右）、國發會主委葉俊顯（左）備詢。（記者陳逸寬攝）

數發部認定中國「高德地圖」危害國家資安，公務機關禁止使用，國民黨立委廖偉翔今（24日）質疑政府是否有信心開發更好用的App。對此，行政院長卓榮泰表示，他現在是使用Google Map，雖無法馬上做出一個類似的App，但現在就有其他可以安全使用的地圖軟體。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。廖偉翔質詢時表示，政府基於圖資、國安考量禁用高德地圖，他尊重行政院立場，但站在民眾的立場，政府呼籲民眾「不要用」是沒有用的，因為高德地圖整合了所謂的AI紅綠燈辨識、AI智慧導航及AI街景建模等功能，而政府編列4年新台幣1900億元的「AI新十大建設」預算，是否會整合出一個更好用的民用App。

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卓榮泰答詢說，他現在是使用Google Map，「AI新十大建設」包含十個核心項目，其中最頂端的是加強軟體登峰，目前正在處理，必須將軟體做得更好，「我不能夠馬上說，一定會做出一個類似這樣的App，但地圖的App，我們現在就有其他可以安全使用的。」

不過，廖偉翔質疑，「AI新十大建設」裡面有所謂的智慧交通、緊急車輛救援，還有智慧景區、精準天候預測等，難道不能從中做到這件事。

國發會主委葉俊顯回應，這部分屬於AI軟體產業登峰，與全民智慧生活圈連結在一起，數發部會全力開發很多的App軟體。

廖偉翔追問，「有沒有信心做得比它（高德地圖）更好？」葉俊顯強調，他有信心，也會跟數發部一起來協調。

廖偉翔則提醒，既然政府認定高德地圖是境外敵對勢力的產品，就不能讓中國的App做得比我們國家自己的App更好用，這攸關民間的競爭力，也是國家的尊嚴。

立法院院會，行政院長卓榮泰備詢。（記者陳逸寬攝）

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