賴清德喊要認清中國 鄭麗文：不是非理性的醜化大陸

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

賴清德總統原定出訪史瓦帝尼，卻因非洲國家臨時取消飛行許可而受阻，國民黨主席鄭麗文接受《新庶民大頭家》節目專訪時直言，賴清德總統說要「認清中國」，不應是情緒動員的口號，繼續讓兩岸惡意螺旋升高；認清中國的目的不是非理性的「醜化大陸」，而是重新思考如何在現實基礎上建立和平穩定的互動。

鄭麗文表示，賴總統上任迄今近兩年，從先前傳出無法過境美國本土，未能出席友邦巴拉圭元首就職典禮，到此次訪問史瓦帝尼，連中途停靠與過境安排都困難重重，顯示台灣當前面臨的已不是單一事件，而是整體外交與戰略處境的嚴峻挑戰。

請繼續往下閱讀...

鄭主席指出，氣急敗壞無濟於事，破口大罵更無助於解決問題。國安團隊必須全面檢討，是否過度樂觀、是否誤判局勢、是否對外情勢掌握失準，都應誠實面對。尤其相關國家後續公開表示，係基於堅守「一個中國政策」而作出決定，這正凸顯台灣所面對的現實環境，民進黨政府不能再用情緒性語言掩蓋政策錯誤。

鄭主席表示，同樣是在國際社會普遍奉行「一個中國政策」、普遍不支持台獨的情況下，馬英九執政時期推動「外交休兵」，不僅維持了中華民國的國際空間，總統出訪也未曾遭遇如今這樣的重重障礙，甚至國際參與空間都比現在更穩定。

對於賴總統呼籲朝野認清中國，鄭麗文表示，這不應是情緒動員的口號，更不應是把所有責任都推給對岸之後，繼續讓兩岸惡意螺旋升高。認清中國的目的，不是非理性、情緒化的全面醜化大陸、惡化兩岸關係，而是要理性處理兩岸關係，重新思考如何在現實基礎上建立和平穩定的互動。

鄭麗文表示，「因為我們這邊很生氣，惡意螺旋上升，當然這兩天中國外交部也說了對中華民國非常不友善的話。」她一再提醒，這樣的惡言相對，對任何一方都沒有好處；如何讓兩岸冷靜下來、擴大善意、累積互信，才是我們要努力的方向，「難道因為賴總統的一個挫敗，接下來我們就要魚死網破嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法