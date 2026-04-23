直言兩岸領導人短時間難見面 鄭麗文：賴總統還在氣頭上

國民黨主席鄭麗文認為，若不處理兩岸關係，國際空間問題就不可能真正解決。（資料照，記者羅沛德攝）

兩岸僵局難解，國民黨主席鄭麗文接受《新庶民大頭家》節目專訪，被問及是否兩岸執政者坐下來談的契機？她坦言，「短時間內確實非常困難」，因為兩岸氣氛壞到不行，關係也跌到谷地，甚至已經惡言相向，不過還沒到出手打仗的階段，所以我們盡一切的努力改變這個趨勢。

「但賴總統還在氣頭上，現在跟他說什麼他可能都聽不進去」，鄭麗文說，國家不是賴總統一個人的，民進黨也不是賴主席一個人的，綠營如果還有頭腦清楚的有識之士，都應該要冷靜下來，重新調整步伐，否則問題還是不會解決。

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主持人詢問，這次美國出面疏通但未能協助解決總統出訪受阻問題，是否代表台灣更應直接與對岸溝通？鄭麗文直言，「事實正是如此」，若不處理兩岸關係，國際空間問題就不可能真正解決。她訪陸就是希望透過具體行動，向國際社會也向民進黨證明，只要回「九二共識、反對台獨「的基礎，兩岸就有機會重新出現轉圜空間。

鄭麗文說，從前總統陳水扁、蔡英文到現任總統賴清德，都曾公開宣示不推動台獨，既然如此，民進黨就應大方的面對現實，放下台獨黨綱，不要再透過兩國論或各種擦邊方式「變相台獨」。只要真正忠誠面對中華民國憲法、拒絕台獨，兩岸就會出現新的契機，「從來沒有像民進黨講的一樣，馬上老共就要強迫我們接受一國兩制和要怎麼統一」，事實上兩岸差距巨大，對岸不可能沒看見。

鄭麗文說，台灣真正的出路，不是任由意識形態主導一切，更不是把自己一步步逼入死角。台灣有傲人的民主與經濟成就，大陸也有現代化與科技發展的成果，雙方若能透過交流、對話與互相認識，逐步改善關係，才是真正為台灣好。相反地，若每天只想著醜化對方、切斷連結，最後受害的只會是台灣自己。

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