總統出訪受訪 牛煦庭酸民進黨大內宣：要討拍到什麼時候？

國民黨立委牛煦庭接受「千秋萬事」節目專訪。（千秋萬事節目提供）

總統府前天召開記者會，宣布因中國干預，賴清德暫緩出訪史瓦帝尼。對此，國民黨立委牛煦庭今天接受「千秋萬事」節目專訪說，民進黨政府把外交政策變成宣傳工具，以意識形態和大內宣為考量，無休止政治操作造成國內分歧越來越大，以前大家還同仇敵愾，現在則是讓台灣人民覺得，「你要討拍討到什麼時候？」

牛煦庭說，民進黨喜歡把外交、國防的題目做政治操作和動員，或是所謂的出口轉內銷，當然第一時間就喊中國打壓你，但這種情況也不是第一次、兩次了，大家更關心的是一次、兩次、三次、四次後，政府有沒有條件因應這件事，有沒有辦法預防於前、扳回來於後。

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牛煦庭說，我們曾有過外交休兵的時候，更久之前也有彈性外交、務實外交，我們的外交政策一向都是以實務上能運作為第一優先考量。但慢慢走到民進黨執政這段時間以來，它就變成了以意識形態跟國內宣傳為考量 ，「我認為這是大的危機，你怎麼可以把外交政策當成你的宣傳工具？」

牛煦庭說，當外交政策變成宣傳工具時會有很大的副作用，在外部方面，第一，中共的反應一定強烈，因為隨著它國力的崛起，現在軟的更軟、硬的更硬，中共對你該強硬的時候不會手軟，它每一次強硬，我們都付一定的代價，不管是經濟、外交還是國際上的挫敗都是代價。

牛煦庭接著說，對台灣內部的影響是，當民進黨把外交和國防的議題上綱到政治操作時，各黨各派的立場就跑出來，那就很難有共識了，因為民進黨喜歡在這個地方玩意識形態。他無法理解為什麼賴總統不懂，當一個總統的義務是團結國家共同往前走，應該在該製造空間的地方製造空間，結果這些人是為了自己的政權、選舉和私心，必須劍走偏鋒，無休無止的做政治操作，越操作國內分歧就越大，國內的力量就越出不來，很難扳回外交或國防上的劣勢，這就是一個死胡同，一個死局。

牛煦庭說，他更擔心的是，以前大家還同仇敵愾，包含在野黨也都會說要先團結一致對外，可是網路上的風向不是這樣。台灣的人民已經覺得，「你也差不多得了吧？你要討拍討到什麼時候？」

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