傳林志潔要求抽調檢察官當助理 法務部澄清：報導內容與事實不符

法務部晚間澄清，有關林志潔國安諮詢委員要求抽掉檢察官擔任助理一世，報導內容與事實不符。（記者吳昇儒攝）

有媒體報導指出國安會諮詢委員林志潔要求法務部抽調檢察官支援擔任辦公室助理，並明確指出將由桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊已內定擔任此職務。法務部則於今日晚間發出聲明澄清，報導內容與事實不符。

法務部指出，為完備國安法制及因應軍事審判制度變革，目前正積極研擬相關修正草案、盤點現行法律規範不足之處，協助相關部會進行法制作業，考量相關業務持續增加，且主責調辦事主任檢察官即將歸建，才會依據「行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點」辦理人力借調；是基於完備國安法治業務需求，才會借調人力，並非擔任國安諮詢委員的個人助理，與媒體報導不符。

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此外，借調循例發布徵選公告，廣納具國家安全、經濟安全法制專業的檢察官投入，且相關派任須提交檢察官人事審議委員會審議通過後始定案，並無內定情事；部內借調檢察人力（主任）檢察官辦事，除借重其才能外，亦有助於（主任）檢察官提升實務歷練；借調之後將會增補偵查人力，確保確保被借調之機關能在充裕的行政支援下全力偵辦案件，絕無「空洞化」偵查戰力之虞。

法務部表示，此次辦理相關人事作業均依法辦理，不該被解讀為幫特定人士服務，期盼各界回歸事實理性討論，避免因不實指控抹煞檢察同仁守護國安之專業貢獻與熱忱，損及機關運作效能與公信力。本部將在兼顧基層偵查量能與推動檢察政策需求之前提下，彈性、適法地運用專業人力，守護國家法治與國人安全。

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