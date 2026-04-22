陳歐珀被判16年搶先退黨 民進黨廉政會仍「除名」重懲

前立委陳歐珀涉收受業者賄賂，協助推動或阻撓法案，另涉詐領助理費，被台北地方法院依5件貪污罪併處16年有期徒刑。（資料照）

民進黨前立委陳歐珀因涉貪一審重判16年，本週一搶先送交退黨聲明。不過，民進黨廉政委員會今（22）日晚間仍祭出重懲，由於自動退黨2年後即可重新入黨，除名則受限5年條款，因此決議處最重處分開除黨籍。

陳歐珀被指控收賄、詐領助理費，台北地院於本月14日依貪污等罪判處16年徒刑，褫奪公權6年。對此，民進黨廉政會主委邱駿彥會後表示，陳歐珀牽涉「商港法」、運輸業及詐領助理費3個案件，若一審判決有罪，依民進黨廉政條例第六條相關規定必須除名或停權。

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邱駿彥說明，陳歐珀已於本週一將退黨聲明送交中央黨部，退黨即刻生效，雖已無停權空間，但自動退黨將可於2年後重新申請入黨，若被廉委會除名則必須5年後才能再入黨。此外，廉政會邀請陳歐珀到場說明但遭拒絕，亦無提供書面說明。

除了陳歐珀案，廉政會當晚亦討論另外3起黨公職涉貪案，皆因當事人已被檢方起訴而立案調查。其中，桃園市議員游吾和因涉嫌詐領助理費而被起訴；嘉義縣議長張明達則涉嫌收受賄賂，但收賄內容比較特殊，並不是錢，而是如迪奧（Dior）等昂貴精品。

此外，前立委陳賴素美時任桃園市議員期間詐領助理費，遭判刑2年、緩刑5年，當時廉政會已祭出停權2年處分，目前期限屆滿；本次立案則是針對其立委任內，涉嫌詐領助理費被起訴的案件，廉政會同樣立案調查。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，陳歐珀一審判決有罪，依民進黨廉政條例第六條相關規定必須除名或停權。（記者陳政宇攝）

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