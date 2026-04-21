立院國防機密專報藍委僅來1人 民進黨：國民黨集體擺爛

民進黨發言人林楚茵。（資料照）

立法院外交及國防委員會昨日針對1.25兆元國防特別條例草案召開秘密會議，國民黨外交國防委員會成員幾乎集體缺席，僅陳永康1人到場聆聽國防機密專報。民進黨發言人林楚茵今日痛批，國民黨一邊高喊預算內容要透明，一邊卻在獲得說明機會時集體神隱，這不是監督，而是對國家安全的公然「擺爛」。

林楚茵表示，國防部為回應在野黨「釐清細節」的訴求，展現誠意備妥機密資料，奈何馬文君、徐巧芯、牛煦庭、黃建賓、黃仁等立委竟全程缺席，將建軍整備視為兒戲。她批評，連立法院長韓國瑜都曾提醒「不要到時候說沒聽到」，國民黨卻仍突破下限，直接「沒出席」。

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林楚茵進一步說，國民黨宣稱國防支出已足夠，卻對中共超過新台幣8兆元的軍費擴張視而不見，更拋出子虛烏有的「3800億元＋N」框架，這種「對內卡國防、對外避威脅」的行徑，恐讓台灣陷入印太戰略破口。

林楚茵強調，國民黨「開會不來、審預算喊不知情」的策略，徹底戳破其「理性監督」的假象。呼籲國民黨別再欺騙人民，莫讓政黨私利成為國安缺口，應盡速回歸專業審議，厚植國家防衛韌性。

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