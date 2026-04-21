法參院副議長孟岱立訪台 林佳龍：台灣能成為法國AI計畫夥伴

法國參議院第一副議長孟岱立（左四）率團訪台，20日於外交部會晤部長林佳龍。（圖擷取自林佳龍臉書）

法國參議院第一副議長孟岱立（Didier Mandelli）率團訪台，昨（20）日於外交部會晤部長林佳龍。林佳龍表示，台灣擁有完整的半導體與AI產業鏈，相信在歐盟啟動「AI大陸行動計畫」之際，台灣能夠扮演法國不可或缺的夥伴。

林佳龍指出，法國「七年建軍法」明確納入文字，指出「法國作為印太強權，將持續捍衛台海自由航行權」，展現法國對印太地區安全與穩定的高度關注，「或許有人會疑惑，法國身處歐洲，為何自稱『印太強權』？」林佳龍說明，事實上法國在印度洋與太平洋擁有多個海外領土，並有約160萬公民生活於此。他也舉例，位於太平洋的度假勝地大溪地，就是法屬玻里尼西亞的一部分。

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林佳龍轉述，隨團來訪的參議員莫蘇里（Thani Mohamed Soilihi）也舉例指出，他的選區馬約特省位於印度洋，附近還有另一個法國海外省份留尼旺省。從馬約特到東非大國肯亞僅有2小時航程。此外，非洲約半數國家使用法語，也凸顯法國在印太與非洲的重要影響力。

林佳龍特別向來訪貴賓強調，台灣高度重視與法國在人工智慧、航太、能源及文化領域的合作，尤其在歐盟啟動「AI大陸行動計畫」，並進一步規劃設立AI超級工廠（AI Gigafactory）之際，台灣擁有完整的半導體與AI產業鏈，他相信，台灣將成為法國在追求「戰略自主」及「再工業化」道路上不可或缺的夥伴。

林佳龍也表示，感謝孟岱立所率領的參議院訪問團，訪團的到來彰顯法國對台灣的重視與支持，期待透過此次訪問，深化台法相互認識，深化彼此友誼。

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