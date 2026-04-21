115年度總預算今報告後付委 卓榮泰：盼速審、合理寬列

行政院長卓榮泰表示，經過200多天的延宕，希望能儘速審議總預算。（記者王藝菘攝）

立法院15日朝野協商達成共識，今年度中央政府總預算將於今（21日）行政院長卓榮泰報告、詢答完畢後付委審查，卓榮泰會前受訪時表示，經過200多天的延宕，第一個希望能速審、儘速審議；第二個尤其面對最近的中東情勢，很多預算都非去年政院在編製時，所能預先設想的，希望立法院在審查過程時能合理的寬列，讓政府有更大的能量，來協助人民一起面對國際情勢的發展。

行政院去年8月29日就將今年度中央政府總預算案函送立法院審議，遭藍白立委持續杯葛無法付委審查，立法院長韓國瑜15日召集朝野協商，各黨團同意於今日邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢（含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告）。議案詢答完畢後即交審查。另民眾黨團針對「115年度中央政府總預算案」的復議案予以撤回。

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卓榮泰表示，今天行政院帶著滿滿的誠意與期待來到立法院，向立院報告今年度中央政府總預算歲出歲入編制情形，這當中牽涉到國家的安全、經濟發展、人民福祉、各項的公共建設，還有科技的持續領先，當然期待立法院能夠有別於以往與行政院之間的關係。

卓榮泰說，經過200多天的延宕，第一個希望能速審、儘速審議，第二個尤其面對最近的中東情勢，很多預算都非去年政院在編製時，所能預先設想的，希望立法院在審查過程時能合理的寬列，讓政府有更大的能量，來協助人民一起面對國際情勢的發展。

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