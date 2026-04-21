辣椒水之亂 陳清龍:六分局雖無惡意錯在未及時說明

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，辣椒水之亂，證明民眾黨沒有自導自演。（記者蘇金鳳攝）

台中市辣椒水之亂，誤觸的第6分局長周俊銘遭拔官，當時在現場陪同民眾黨前黨主席柯文哲逛逢甲商圈的台中市黨部主委陳清龍表示，6分局長的問題出在第一時間未及時說明，導致發生誰噴辣水多日爭議，證明民眾黨沒有自導自演，他認為周俊銘沒有惡意，也尊重警政署及中市警察局的處置。

日前民眾黨前黨主席柯文哲至逢甲商圈拜票，其間聞到辣椒水的味道，民眾黨中市議員參選人劉芩妤在直播時還直指遭到「四波攻擊」，但昨天真相大白，6分局的分局長周俊銘朝地面測試，辣椒水味道意外飄向柯文哲一行人。

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由於眾人也都聞到辣椒水味，但也在現場的民眾黨中市黨部主委陳清龍並未聞到，他表示真的沒聞到，可能是六分局長是朝地面噴，加上風向的關係，因此有人聞到，有人未聞到。

陳清龍表示，事件真相大白，證實民眾黨沒有自導自演，但他認為周俊銘並沒有惡意，這是小事一件，因為沒有傷到人，然而，問題就是出在周俊銘沒有及時提出說明，導致一連串的混亂，對於警政署及市警局的處置，他表示尊重。

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