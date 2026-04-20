見證26年飛躍進展 CSIS會長何慕理：台灣是美國重要科技、經濟夥伴

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團會長何慕理代表訪團致詞。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（20）日接見「戰略暨國際研究中心」（CSIS）會長何慕理（John Hamre）率領的專家學者訪問團。何慕理表示，台灣的經濟、科技能力對比26年前已有飛躍式進展，台灣不僅是美國重要的經濟及科技夥伴，更在全球供應鏈中扮演關鍵角色。

何慕理表示，他在2000年接掌CSIS此一智庫重鎮後，就選定台灣做為他首度率團出訪的海外目的地，此行據他觀察，相較於26年前，台灣的經濟實力與科技研發能力已有飛躍式進展，具有「創新」的鮮明標誌，且依然擁有蓬勃活力的民主社會，令人高度肯定。

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何慕理也推崇台美關係的穩健發展，指出台灣不僅是美國重要的經濟及科技夥伴，更在全球供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色。

林佳龍則闡明我國「總合外交」涵蓋價值外交、同盟外交、經濟外交三大面向，期盼充分發揮台灣在半導體與高科技領域的硬實力，以及民主價值的軟實力，持續深化與理念相近國家的實質夥伴關係。

林佳龍也說明，台灣正持續擴大在人工智慧（AI）、資安、次世代通訊及國防創新等關鍵新興技術領域的投資，此一布局的核心目標，不僅在於強化台灣自身的經濟韌性，更是要攜手國際夥伴，共同構建安全、可信賴且具高度韌性的非紅供應鏈。

外交部指出，「戰略暨國際研究中心」（CSIS）是美國極具代表性的跨黨派公共政策研究機構，長期研究全球區域情勢及戰略議題，在華府政策界及外交圈具有影響力。此次CSIS訪團由美國知名學者，以及前拜登政府與川普兩任政府的卸任官員所組成，顯示美國政策圈跨政黨對台灣議題及台美關係的高度關注及持續支持。

外交部長林佳龍（右六）和午宴貴賓合影。（外交部提供）

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