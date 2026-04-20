「New 9 TA」在賣什麼？議員痛批北市府商圈廊帶規劃「躺平式敷衍」

台北市議員顏若芳（左）今（20）在台北市議會財政建設部門質詢。（台北市議員顏若芳辦公室提供）

台北市議員顏若芳今（20）在台北市議會財政建設部門質詢指出，市府耗費400萬公帑建置的「友善店家網站」不僅長年未更新，雙語文宣翻譯更是荒腔走板，「有哪一國的觀光客看得懂？」顏若芳痛批，市府的滾動式檢討根本是「躺平式敷衍」，要求產發局長陳俊安，以及商業處長高振源在一個月內全面清查並下架錯誤資訊。

顏若芳表示，追蹤去年要求改善的友善店家地圖進度，當時商業處承諾會與觀傳局探討網站優化。時隔一年，友善店家數量微幅增加約百家，但網站介面毫無改善，故事主題專區的最新文章竟停留在2023年9月，將近3年未更新。針對國際旅客部分更是災難，日文版友善店家清單明明顯示有278家，地圖上卻僅出現9個定位點。顏若芳怒批，這就是市府所謂的優化結果嗎？

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針對商圈廊帶規劃，顏若芳以萬華商圈英文版「必踩景點」地圖為例，揭露市府行銷文宣的翻譯品質極度低劣。例如，「吃喝玩樂整合行銷」被翻成不知所云的「MYDNA」、「久大文具」譯為「New 9 TA」、「帥俊男裝」用拼音「SHUAY JIUNN」。顏若芳嚴厲斥責，儘管品牌名稱原始翻譯即為如此，但這種連機器人都不如的翻譯，不用說外國觀光客，連局長、處長都看不懂在賣什麼。

顏若芳要求，市府必須在1個月內全面清查，將友善店家網站上的倒閉與外縣市店家全數下架，並協同專業翻譯人員將商圈廊帶的雙語導覽地圖重新校對，並建立定期的更新與督導機制。顏若芳強調，若市府連一個網站和一張地圖都管不好，所謂的「台北市商圈振興」終究只是淪為欺騙市民的政治口號。

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