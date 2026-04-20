謝衣鳯還有機會！彰化縣長提名再延 藍週三中常會不討論

前立委柯呈枋（左起）、立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章，3人發表共同連署聲明，請黨中央徵召他們3人中一人參選縣長。（民眾提供）

國民黨彰化縣長提名出現亂流，縣黨部主委蕭景田證實，本週三（22日）中常會，沒有這項提案，因此不會討論人選，他表明因黨中央仍在評估、思考適合人選中。對於4位表態爭取提名者都仍繼續跑行程，蕭景田說，大家都有機會，最後徵召誰，在黨中央沒有公布前，都有變數。

國民黨原本在黨主席鄭麗文出訪中國前宣布彰化縣提名人選，但4月7日當天卻只公布蕭景田回鍋接任黨部主委的職位調動，公布提名延到鄭麗文回國，原訂上週三（15日）中常會宣布，但鄭麗文與當時出訪日本考察的彰化縣長王惠美通完電話後，提名人選喊停，再延到王惠美回國後，王惠美已回台，但黨中央仍然無法完成提名作業，後天（22日）還是無法揭曉。

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對此，律師出身的前考紀會主委魏平政，今天透過社群平台正式宣布，他已準備好參選彰化縣長，也透露開始跑行程，拜會地方人士。當初推薦魏平政參選的蕭景田對於魏平政表態與作為，他認為是件好事。話鋒一轉，蕭景田也說，其實中央仍在評估人選，尚未做出決定，謝衣鳯只是家族反對，當然還繼續走行程，說不定中央最後評估徵召她也說不定。

儘管家人反對參選縣長的立場與態度目前仍未鬆動，不過，謝衣鳯重申，「我參選的決心不變！」

前立委柯呈枋表示，每逢週一外界即開始關注週三中常會是否提出人選，這樣的反覆與不確定，已讓基層逐漸疲乏，甚至出現信心流失的情況。他已做好準備，呼籲黨中央及決策單位，正視地方聲音，儘速做出決定。

洪榮章指出，律師魏平政的意思應該是宣布參選爭取國民黨的提名，目前黨中央已經確定要用徵召的方式了，在黨的體制之內，用黨的提名辦法產生候選人，這也比較符合政黨政治的精神。

律師魏平政今天透過社群平台正式宣布參選彰化縣長，他說，「我已準備好了！」（魏平政提供）

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