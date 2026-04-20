商總指台蔬果輸中要有透明檢驗標準 農業部：中國單方持續拒我方科學諮商要求

商總今天上午舉行記者會，針對被質疑遭中方施壓才出面對中國對台10大措施表態，商總理事長許舒博駁斥表示，不受任何一方施壓。（資料照）

中國祭出對台10大措施，商總提建議，認為台灣蔬果若要進入中國應有透明的檢驗標準，農業部今（20日）表示，中國近年屢次缺乏科學證據就直接禁運我國農產品，且拒絕我方科學諮商要求，表示該市場無法預期且難以信賴，將持續協助農民拓展更多外銷市場。

針對中國日前提出對台10大措施，包含在堅持九二共識、反對台獨下恢復台灣農產品輸入，商總今天上午舉行記者會，商總日前發出該記者會的採訪通知，中評社隨即撰文「商總20日結合七大公會站出來挺陸十項惠台」，各界質疑是受到中方施壓力挺惠台措施，商總理事長許舒博則表示，不可能受到任何施壓。

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台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長、商總常務理事吳清綠在今天上午商總的記者會中表示，希望這次惠台措施可談好防檢疫規定，不再因為其他原因開開停停，否則農產品若滯銷會讓農民困擾。

農業部則表示， 「符合檢驗檢疫標準」是農產品外銷的基本要件，但進出口雙方在檢驗檢疫標準的溝通平台是否正常運作，才是農產品貿易能否穩定順暢的關鍵，中國近年來屢屢不顧國際貿易規範與慣例，以缺乏科學根據理由任意暫停我農產品輸入，又拒絕我方所提進行科學諮商的要求，甚至提出政治條件做為恢復開放台灣農產品輸入的前提，在中國市場無法預期又難以信賴下，將持續協助農民與業者開拓農產品外銷多元市場，降低對無法預期且不可信賴市場的過度依賴。

中國這次對台措施還提出將建設可讓我國遠洋漁船可停泊卸貨的港口，農業部指出，我國遠洋漁船赴中方卸魚相關機制在2012年即已建立，但中方規定進口食品境外生產企業必須完成註冊，我方提出登錄的多艘遠洋漁船如魷秋漁船登錄都遭中方駁回，且無具體說明原因，既然無法註冊，更遑論靠泊銷售。

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