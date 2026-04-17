柯文哲陪市議員參選人逢甲掃街 驚傳遭噴辣椒水攻擊

柯文哲晚間到台中逢甲夜市掃街時遭辣椒水攻擊，他掩鼻猛咳嗽。（劉芩妤提供）

台中逢甲夜市晚間人潮擁擠，卻驚傳突發攻擊事件，民眾黨前主席柯文哲與該黨台中市議員參選人劉芩妤掃街拜票時，突遭2名騎機車不明人士近距離噴灑辣椒水後逃逸，現場瞬間陷入混亂，不僅志工團隊首當其衝，在場民眾也遭波及，多人出現劇烈咳嗽、眼睛刺痛與呼吸道不適等症狀。

據了解，當時柯文哲與劉芩妤正沿著夜市攤位與民眾互動，氣氛原本熱絡，未料突如其來的攻擊讓活動瞬間變調。志工說，兩名嫌犯騎車快速靠近後，朝人群與空氣噴灑刺激性液體，隨即加速逃離，行徑囂張，由於現場人潮密集，辣椒水迅速擴散，不少無辜民眾也被波及，傳出陣陣咳嗽聲。

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事件發生後，劉芩妤陣營發表聲明，嚴正譴責此一惡意暴力行為，強調不僅危及政治活動安全，更已影響一般市民的公共空間權益，她表示，自己與柯文哲及多名工作人員都出現明顯不適症狀，所幸經初步處理後並無大礙，但對於嫌犯行徑絕不寬貸。

為釐清案情並追究責任，劉芩妤將於明（18）日上午9時，陪同受害志工前往台中市第六分局正式報案，絕不姑息，也盼警方儘速調閱監視器、鎖定嫌犯身分逮捕到案，還給社會一個安全的公共環境。

柯文哲（右二）晚間陪該黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票。（記者許國楨攝）

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