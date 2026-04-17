為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲陪市議員參選人逢甲掃街 驚傳遭噴辣椒水攻擊

    2026/04/17 22:40 記者許國楨／台中報導
    柯文哲晚間到台中逢甲夜市掃街時遭辣椒水攻擊，他掩鼻猛咳嗽。（劉芩妤提供）

    柯文哲晚間到台中逢甲夜市掃街時遭辣椒水攻擊，他掩鼻猛咳嗽。（劉芩妤提供）

    台中逢甲夜市晚間人潮擁擠，卻驚傳突發攻擊事件，民眾黨前主席柯文哲與該黨台中市議員參選人劉芩妤掃街拜票時，突遭2名騎機車不明人士近距離噴灑辣椒水後逃逸，現場瞬間陷入混亂，不僅志工團隊首當其衝，在場民眾也遭波及，多人出現劇烈咳嗽、眼睛刺痛與呼吸道不適等症狀。

    據了解，當時柯文哲與劉芩妤正沿著夜市攤位與民眾互動，氣氛原本熱絡，未料突如其來的攻擊讓活動瞬間變調。志工說，兩名嫌犯騎車快速靠近後，朝人群與空氣噴灑刺激性液體，隨即加速逃離，行徑囂張，由於現場人潮密集，辣椒水迅速擴散，不少無辜民眾也被波及，傳出陣陣咳嗽聲。

    事件發生後，劉芩妤陣營發表聲明，嚴正譴責此一惡意暴力行為，強調不僅危及政治活動安全，更已影響一般市民的公共空間權益，她表示，自己與柯文哲及多名工作人員都出現明顯不適症狀，所幸經初步處理後並無大礙，但對於嫌犯行徑絕不寬貸。

    為釐清案情並追究責任，劉芩妤將於明（18）日上午9時，陪同受害志工前往台中市第六分局正式報案，絕不姑息，也盼警方儘速調閱監視器、鎖定嫌犯身分逮捕到案，還給社會一個安全的公共環境。

    柯文哲（右二）晚間陪該黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票。（記者許國楨攝）

    柯文哲（右二）晚間陪該黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票。（記者許國楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播