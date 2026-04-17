柯文哲陪市議員參選人掃街！逢甲夜市狂嗑小吃直喊「太飽了」

柯文哲到台中逢甲夜市掃街，由議員參選人劉芩妤充當嚮導。（記者許國楨攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天行程滿檔，從白天奔波市場、宮廟，到晚間走入夜市，行程幾乎無縫接軌，展現強烈輔選企圖心，今晚他與黨籍台中市議員參選人劉芩妤並肩穿梭人群，沿途攤商燈火通明、香氣四溢，吸引大批民眾圍觀。

柯文哲一抵達夜市，先買紅茶解渴，隨後由劉芩妤充當嚮導帶路展開「美食拜票行」，從甘草芭樂、火燒魚到魷魚燒、地瓜球等人氣小吃一路品嚐，他邊走邊吃，不時點頭稱讚，直呼台中小吃魅力十足，走訪過程中，支持者不斷高喊「阿北加油」，還有民眾爭相合照、索取簽名，現場氣氛熱絡。

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儘管人潮擁擠，柯文哲仍親切與民眾互動，幾乎來者不拒，展現高親和力，不過為避免影響攤商生意，團隊最終將合照地點移至逢甲大學門口，讓活動在有序中劃下句點，整晚掃街下來，他也忍不住笑說「吃太飽了」，語氣輕鬆。

回顧一整天行程，柯文哲上午走訪豐原市場，下午前往大甲鎮瀾宮參拜，晚間再轉戰夜市，行程滿檔。他表示，台中氣候宜人、交通便利，未來仍會常來，還向大家推薦劉芩妤，請大家多多支持，盼為地方注入新力量。

有民眾看到柯文哲，滿臉激動衝上前握手。（記者許國楨攝）

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