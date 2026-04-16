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    首頁 > 政治

    賴清德喊少子化對策1200億不夠 行政院：五大面向著手

    2026/04/16 20:59 記者鍾麗華／台北報導
    賴清德總統參訪林口長庚醫院附設長庚幼兒園友善職場與幼托環境，會後與院方及幼兒園人員合影。（記者謝武雄攝）

    賴清德總統參訪林口長庚醫院附設長庚幼兒園友善職場與幼托環境，會後與院方及幼兒園人員合影。（記者謝武雄攝）

    總統賴清德今（16）日到林口長庚醫院附設幼兒園參訪，肯定長庚把員工當作家人來照顧的精神，也提到少子化是國安問題，政府推出「0至6歲國家一起養」政策，一年經費1200億元，但這還不夠，未來政府也會提出更完整的政策。對此，政院人士表示，對於少子女化是行政團隊非常重視的議題，政府持續規劃以「鼓勵生育、陪伴養育、支持教育」為核心，提出新的生育養育教育成長計畫。目前已公布的少子女化對策計畫2.0，除生、養、教育外，政府也會從居住、職場等共五大面向著手。

    在生育方面，政院人士指出，政府已推出「擴大生育補助方案」，各類社會保險的生育給付為基礎，每胎一律補足至10萬元；「不孕症試管嬰兒補助3.0」，首次申請最高補助15萬元。在養育方面，持續推動「0至6歲國家一起養2.0」政策，減輕育兒家庭的負擔。

    在教育方面，持續推動「補助私立大專校院學雜費」、「大專校院住宿補貼」、「新宿舍運動」及「博士生獎學金」；教育部也開始試辦「清寒優秀學生勵學獎學金」，提供8千名經濟弱勢、成績優異的學生，每個月8000到1萬元的獎學金。

    公立高級中等以下學校的導師職務加給，每月調高到4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調20%；行政工作獎金最高增加到2000元。

    政院人士說明，根據目前已公布的少子女化對策計畫2.0，除了生、養、教育之外，政府也會從居住、職場等共五大面向著手，提供生育家庭所需的支持，接下來會持續研議並提出有感政策，進一步減輕生育家庭經濟、時間與照顧的壓力，並擴大推動企業托育措施，強化職場托育可近性，讓少子女化對策計畫更加周全完善。

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