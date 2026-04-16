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    首頁 > 政治

    提議4/27組團赴廈門考察 金門議員陳泱瑚：縣府不要紙上談兵

    2026/04/16 21:13 記者吳正庭／金門報導
    金門縣議員陳泱瑚聲稱代表多位議員，提議府會組團4月27日訪廈門。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員陳泱瑚聲稱代表多位議員，提議府會組團4月27日訪廈門。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員陳泱瑚今天質詢說，中國釋出「支援金門共用廈門新機場」、「新四通」政策，縣府不能坐在辦公室紙上談兵，應該主動出擊，由縣府邀集議會4月27日組團前往廈門考察。副縣長李文良答詢說，縣府會跟中央溝通，也反映地區民意的想法。

    中國釋出10項涉台政策議題持續在議會定期大會延燒，陳泱瑚說，多位議員已經反映，年底啟動的廈門翔安機場，未來在飛安、空氣污染、航線重疊等方面會對金門造成影響，縣府更應實際走訪，了解廈門當地的整備情形。

    陳泱瑚說，他是代表多位議員發聲，他也發現中央好像都不談翔安機場及「新四通」的通水、通氣、通電、通橋的問題，但地方政府在這個部分，必須拿出態度，要積極作為，主動出擊。

    陳泱瑚發言前，議長洪允典也主動坐上主席位置，協助掌握議事節奏，他說，希望縣府團隊拿出魄力，金門百姓的財產、金門將來航道等各方面的權益，要集體去爭取，不能完全靠中央，必須要拿出魄力，像通水一樣把它做好。

    洪允典說，議會和縣府應該要有個共同的默契，縣府和議會一起走一趟，把金門老百姓該有的保障，有一個交代；他並點名副縣長李文良「要提早去辦手續啊」，李文良回應「努力」。

    李文良說，中國方面對於翔安機場建制產生的一些問題所持態度是什麼？這是溝通的第一步，因為相關議題都是中央主管，縣府也會持續跟台北中央方面溝通；縣府除能藉此反映民眾、議會和縣府的想法，也希望聽聽兩邊政府對於金門面臨翔安機場啟用後問題的看法，縣府可以再做努力。

    金門縣副縣長李文良（左）說，府會組團訪廈門之議，仍需與中央溝通。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（左）說，府會組團訪廈門之議，仍需與中央溝通。（記者吳正庭攝）

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