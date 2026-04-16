兒時被社工救助 陳宥丞盼市府比照大聯盟「社工英雄日」邀社工開球

議員陳宥丞關注社工議題，他表示，身為單親、低收入戶長大，成長歷程裡面社工師是重要貴人，他現在成長為有能力回饋的人，希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵，建議北市府可以比照美國大聯盟球隊，讓每年「社工英雄日」與職棒合作，讓社工的專業被看到。（翻攝北市議會直播）

台北市議會今（16）日進行民政部門質詢，議員陳宥丞關注社工議題，他坦言自己身為單親、低收入戶長大，成長歷程裡面社工師是重要貴人，他現在成長為有能力回饋的人，也希望讓默默在角落付出的專業社工師能被鼓勵，建議北市府可以比照美國大聯盟球隊，舉辦「社工英雄日」，並和職棒合作，讓社工的專業被看到。台北市社會局長姚淑文也認同議員提案，希望社會的價值能被社會看見，數度哽咽。

陳宥丞表示，他是單親、低收入戶長大，在他成長的歷程裡面，有一次無依無靠的時候，挽救他的正是社工的協助，因此認為不應該只有一個節日，讓市長頒獎完就讓社工回到陰暗的角落，讓社工去承受更多的痛苦。陳說，希望台北市可以讓社工有更多的榮譽感，期盼比照美國大聯盟推出「社工英雄日」，找到當地優秀的社工、社福代表來開球，在球場的大螢幕介紹他們的貢獻，同時有社工之夜讓社工師的家人、朋友可以有折扣，讓民眾透過直播看到社工的專業。

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陳宥丞指出，在美國有社工曾幫助過的領養家庭、寄養家庭小孩，表示要投遍各大聯盟的球場，感謝社工師讓他們有個家，並且透過球迷開心看棒球同時，也宣傳還有很多小朋友正在等待被領養，希望更多人關懷弱勢。陳宥丞也說，自己曾接洽過台北市的主場球隊味全龍，詢問是否能將社工師日與職棒結合，讓全台灣看到社工的付出，味全龍的公關初步回應「樂觀其成」，希望北市府明年可以請市長蔣萬安、議員等到大巨蛋見證社工開球。

姚淑文表示，目前社工表揚，除了每年社工日頒獎，北市府還有舉辦攝影展，還有一個許願樹讓社工們談談他們的期待。姚淑文也表示，「社工一輩子都在相挺別人，如果現在給予他們這份相挺，我想是非常棒的事情」，他們會努力提振社工本身的榮耀感，讓大家看到社工對社會的努力，如果社工可以代表某一個職業，站上棒球的舞台，讓大家看到他們的貢獻，真的非常好。

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