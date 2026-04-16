李貞秀砲轟「黃國昌更壞」 江和樹回：「現在才知道？」

前民眾黨立委李貞秀、民眾黨中央委員江和樹。（擷取自民視YT）

前民眾黨不分區立委李貞秀被開除黨籍後，持續在各政論節目「爆破」民眾黨。李貞秀今（16日）提到先前的國籍爭議時，批評「民進黨就是壞」，但認為民進黨是因為政治主張，怒嗆黃國昌「更壞」。而民眾黨中央委員江和樹則激動表示，「他壞，你跟他這麼久，現在才知道？」讓網友笑說，「不小心把實話說出來了」。

李貞秀在政論節目《頭家來開講》表示，她就任前被民眾黨團要求前往中國放棄國籍，是黃國昌、黨秘書長周榆修、黨團主任陳智菡三人對她設圈套。江和樹則回擊，是因為知道她會被綠營攻打國籍爭議，才要她早點去辦理，直呼「民進黨就是要你這張證明」。

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對此，李貞秀怒批，「民進黨就是壞，但民進黨是因為有自己的政治主張」，砲轟「黃國昌更壞」。江和樹激動的說，「他壞，你跟他這麼久，現在才知道？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不小心把實話說出來了」、「也就是說江議員早就知道國昌老師很壞」、「就是要這種狗咬狗的畫面才能咬出更多真相」、「趁亂偷臭喔！抓包」、「這個政黨真的讓人太驚艷了」、「又在爆破了，好愛現在瘋癲的李女士」、「我要看到血流成河」。

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