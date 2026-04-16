「三明治族」壓力大 北市議員提「顧老減工時」兼顧育兒、長照

台北市議員王閔生指出，三明治家庭上有父母、下有兒女，市府應研議將「照顧長者需求」納入計畫。示意圖。（資料照）

台北市長蔣萬安今年初提出「育兒減工時」試辦計畫，讓家中有12歲以下子女的家長不減薪、減1小時工時，市府補助企業8成薪資；台北市勞動局表示，3月起至今，申請公司共287間。台北市議員王閔生指出，三明治家庭上有父母、下有兒女，市府應研議將「照顧長者需求」納入計畫；台北市議員黃瀞瑩也建議「顧老減工時」，同時研議將申請對象從企業改成員工。勞動局長王秋冬表示，目前先完備友善育兒環境，議員的建議是將來目標。

王閔生指出，去年勞動政策諮詢會議中，委員有提出老年照顧需求。他認為，照顧年長者的勞工，也應該納入減少工時不減薪計畫。

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黃瀞瑩提到，面對高齡化社會，市府除了育兒減工時，也應研議「顧老減工時計畫」，協助必須照顧失能、失智長輩的勞工減輕負擔。她呼籲，市府要研議擴大政策目標與預算規模，並研議將申請對象由企業申請改為員工申請。

勞動局表示，育兒減少工時不減薪試辦計畫，是為協助育兒家長能安心接送子女，同時兼顧工作之需求；長者照顧型態多元，涉及生活照護及醫療支持等不同面向，現行對於有需求之家庭照顧者，可依性別平等工作法請家庭照顧假，勞動局將持續關注高齡社會議題。

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