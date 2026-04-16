批綠營「抗中」難保台 張榮恭：多交流降低台海情勢

國民黨副主席張榮恭表示，中共釋出惠台措施與重啟直航議題，呼籲賴政府審慎面對現實。（圖截取自飛碟晚餐直播）

國民黨主席鄭麗文率團赴中會晤中共領導人習近平後，向台灣民主基金會申請480萬元補助引發爭議。國民黨副主席張榮恭表示，兩岸交流經費長期依規由民主基金會補助，並非此次特例，強調交流有助促進和平，批評民進黨以政治操作阻礙兩岸互動。

張榮恭今天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪，他強調，藍營推動兩岸交流的經費，確實有相當部分來自民主基金會，自基金會成立後都是如此，並非從這次鄭習會才開始，完全根據民主基金會規定辦理，批評民進黨「到非民主國家談民主」的質疑相當可笑，強調「和尚念經是要講給信眾聽」，目前推動兩岸和平對台灣最為關鍵，因此呼籲綠營，不要用枝微末節，阻撓國民黨推動兩岸和平的意志與行動。

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對於中共釋出惠台十項措施，其中中共希望重啟兩岸直航。張榮恭質疑，陸委會官員沒去過中國，根本不了解狀況，或是故意掩蓋事實真相，希望官員不要脫離現實，跟人民利益作對。如果直航真的需求不高，開放後沒人搭乘，航空公司不會做賠本生意，自然會取消相關航點。

張榮恭認為，面對中國的善意，賴政府應順水推舟，不要再抵制。他更指總統賴清德上任兩年多，中國已舉行四次圍台軍演，台海局勢越來越急迫，國民黨是為了台灣安全，希望爭取和平的時間與空間。賴清德主張台獨會替台灣招來戰爭，美國也不會樂見，只要反對台獨即可以避戰，認同九二共識則可謀和。他並批評「抗中」保不了台，呼籲民進黨捫心自問，大陸連核導彈都有了，台灣的軍事實力怎麼對抗？打仗需要兵源，台灣又如何跟大陸相比？

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