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    首頁 > 政治

    證實收到中方函文 行政院潑冷水：兩岸直航沒有想像高

    2026/04/16 13:48 記者鍾麗華／台北報導
    中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。行政院發言人李慧芝說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高，收到相關函文後將務實評估。（記者鍾麗華攝）

    中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。行政院發言人李慧芝說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高，收到相關函文後將務實評估。（記者鍾麗華攝）

    中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會經濟處副處長林千右今（16）日在行政院會後記者會證實已收到函文。不過，行政院發言人李慧芝說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高，收到相關函文後將務實評估。

    「鄭習會」後，中國12日宣布惠台10項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。中方昨天證實向我方「發函」，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。

    對於是否已收到函文，接下來會如何處理？陸委會經濟處副處長林千右指出，中方確實有來函，目前也已收到，會就來函內容與相關主管機關共同評估。

    交通部民航局專委張翠分指出，確實有接獲相關訊息，但以目前兩岸航班情況來看，需求沒有特別高漲，目前實際營運的航班，應該可以應付當前需求，未來會再繼續觀察兩岸之間的狀況，再適時調整相關航班。

    行政院發言人李慧芝也說，政府一向樂見兩岸進行健康有序的交流，但交通部已對外說明，現階段兩岸直航的實際需求沒有想像中的高，相關單位會在確認函文內容後再務實評估。

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