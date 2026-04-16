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    首頁 > 政治

    謝震武直球問「認識徐春鶯？」李貞秀曝曾請她幫忙

    2026/04/16 12:58 即時新聞／綜合報導
    「中配立委」李貞秀。（資料照）

    「中配立委」李貞秀。（資料照）

    「中配立委」李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，瘋狂登上各政論節目「爆破」民眾黨。昨（15）日她上政論節目《新聞面對面》，主持人謝震武直球提問「認不認識徐春鶯？」李貞秀回應，她是在2024「凱道之夜」才第一次看到對方，並和對方加LINE聯繫。同時請對方幫忙，對於中配相關政策與社團這一塊多加指導。

    中配徐春鶯近日涉犯《反滲透法》等罪起訴。李貞秀昨日在節目中談及兩人關係表示，凱道之夜徐春鶯受邀上台致詞，坐在後排候補席的她才知道「原來這就是徐春鶯」。當時她主動跑到第一排向徐春鶯打招呼，並表示：「春姐妳好，我是李貞秀。」隨後兩人互加LINE聯繫。李貞秀解釋，自己來台多年，過去一直以「台灣媽媽」的身分生活，並未特別強調中配標籤，因此對於中配相關政策與社團並不熟悉，才會主動尋求長期深耕此領域的徐春鶯指導，「拜託春姐多幫忙」。

    談到進入不分區名單的契機，李貞秀指出，徐春鶯當時因不滿遭民進黨「抹紅」而決定退出，但黨主席柯文哲堅持中配這個龐大的族群必須有「代言人」進入政權。由於她本身不像徐春鶯與中國大陸有那麼多「連接」，未曾參加海選面試，在徐退選後，黨內具備中配背景的人選有限，「我想（最後）應該也只有我」。

    謝震武又問李貞秀，徐春鶯起訴書裡面有寫到她是徐的「接班人」，對於這些詞有什麼想法？李貞秀則回應，現在自從柯文哲的起訴以後，「我覺得等三審定讞再說吧，否則現在檢方很多不肖檢方都會寫故事啊。」

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