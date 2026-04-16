李貞秀聲量7倍輾壓黃國昌？ 吳靜怡揭民眾黨翻臉過程

中配李貞秀。（資料照）

「中配立委」李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，瘋狂登上各政論節目「爆破」民眾黨。對此，媒體人吳靜怡表示，李貞秀就任第一天聲量就是黃國昌的七倍！不只總聲量輾壓，共24天單日聲量超越黃國昌！民眾黨可以這樣開除李貞秀黨籍嗎？李貞秀只不過是民眾黨的工具人，「柯文哲從來都不懂得愛，只在乎如何清除障礙，渣！」

吳靜怡在臉書PO文表示，李貞秀公開說被民眾黨開除黨籍的最主要原因是黃國昌「無法忍受她聲量比他還大」，根據一份研究報告透過大數據追蹤與搜尋熱度演算法分析顯示，李貞秀的聲量表現確實展現出對黨主席黃國昌的強力威脅，數據證實，李貞秀就任首日的聲量即達黃國昌的七倍之多，且在七十天的任期內，共有二十四天的單日聲量超越黃國昌，形成了民眾黨內部罕見的「數位擠壓效應」 ，怪不得，黃國昌會用權勢欺壓這位中配。

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吳靜怡指出，李貞秀雖被民眾黨定位以「首位陸配立委」身份進入國會時，卻因為同時又是「雙重國籍」的違法立委，引發社會震撼與關注度，就任當日，聲量就是前立委黃國昌的7.2倍，從「出道即巔峰」到黨內切割，創造了6大聲量高峰：

1.就任首日（2/3）國籍爭議引爆，聲量瞬間壓過黃國昌。

2.就任次日國籍法爭議延燒，綠白激戰開打。

3.3月16日台灣國會史上首次「空氣質詢」事件，聲量領先黃國昌3.75倍黨。

4.3月23-24日直播失言「高虹安拿柯文哲700萬」，聲量領先黃國昌高達10.6倍，成為70天內最大個人高峰，引發黨內嚴重分裂，李貞秀八度道歉後仍被送中評會。

5.4月7日黨團會議爆發「補償費」爭議，李貞秀聲量再領先4.8倍，雙方各執一詞。

6.4月13日遭開除黨籍當天，李貞秀聲量衝上100分滿分。

吳靜怡續指，李貞秀以「中配」身分被民眾黨提名不分區立委，國籍爭議與後續事件確實為民眾黨帶來大量曝光，從朝野攻防到黨內議題，她一度讓民眾黨焦點幾乎等同於「李貞秀現象」，黨內初期全力護航、操作輿論，借其爭議衝擊綠營；但當直播失言與補償爭議燒到黨內和諧、威脅領導核心時，迅速翻臉，從「護一人」轉為「逼一人」，短短70天就以違紀等理由開除黨籍，讓她喪失立委資格。

吳靜怡分析，這種「用陸配當聲量免洗筷，用後即拋」的操作感，確實讓外界議論紛紛，李貞秀的爆發式聲量，一度幫助黨製造話題、吸引關注，由民眾黨一手將李貞秀操盤成聲量怪獸後，連柯文哲都必須蹭李貞秀「國籍法爭議」才能獲得司法官司之外的討論，藉此罵罵賴清德、卓榮泰，確實獲得高聲量，但當聲量不再受控、開始反噬黨內秩序時，切割止損成為必然手段。柯文哲與黃國昌或許認為這是維持政黨紀律的必要動作，但從就任首日7倍聲量到70天後黯然離場的軌跡，也暴露了提名把關、聲量管理與黨內團結的問題。

吳靜怡直言，李貞秀，只不過是民眾黨的工具人，柯文哲從來都不懂得愛，只在乎如何清除障礙，渣！

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