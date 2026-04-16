總預算案拚5月底闖關三讀 「這些原因」恐拖延審查

立法院財政委員會今天上午開會，討論總預算案審查日程暨審查分配表草案。（記者陳政宇攝）

今年度中央政府總預算案進度露曙光，立法院財政委員會今（16日）通過總預算案審查日程草案，預計5月21日將公務預算部分審查報告提報院會，5月28日以前將附屬單位預算營業及非營業部分審查報告提報院會。若因停會、加開院會或其他影響審查時程的事由，恐使審查日程必須配合順延。

立法院朝野黨團於15日協商達成共識，敲定21日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長，報告115年度中央政府總預算案編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查；而行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正案。

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財政委員會今天上午開會討論總預算案審查日程暨審查分配表草案，現場立委皆未表達異議，遂提報院會處理。根據財委會通過的草案規劃，各委員會將於4月22日至5月14日審查公務預算，5月18日至5月25日審查附屬單位預算；財委會預計5月21日舉行全體委員會議，討論公務預算部分審查總報告並提報院會，附屬單位預算則於5月28日以前討論並提報院會。

不過，財委會說明，若因停會、加開院會或其他影響總預算案審查時程的事由，致審查日程必須配合順延時，授權財委會修正，並通函其他委員會知照。

針對總預算案是否有望在6月前三讀通過，擔任會議主席的財委會民進黨籍召委吳秉叡接受本報訪問表示，民進黨會盡快審查，也希望越快越好，但畢竟財委會是由兩個不同政黨立委擔任召委，也沒把握其他委員會的進度能否配合得上，因此將就能夠做的部分盡快審查，因為總預算已經延宕很久，妨礙全民使用及國家發展。

至於明年度總預算案送交時程，吳秉叡說明，依據規定，明年度預算必須在今年9月1日、亦即下個會期開議前送達立法院，希望送進來立法院後也能趕快付委審查。

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