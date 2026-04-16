蕭敬嚴被停權還初選勝出 考紀會主委：蕭敬嚴目前「沒有黨權」

國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏。（資料照）

國民黨新北市金山區、萬里區、汐止區初選民調出爐，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭週一才被國民黨考紀會決議處分停權1年，因此民調落後的羅智強辦公室主任何元楷也在臉書宣布初選通過；對此，考紀會主委張雅屏今表示，除非蕭申訴成功，或國民黨要禮讓一個被停權的人，至於為何被停權可列入民調，張雅屏說，要問組發會和新北市黨部；國民黨立委徐巧芯也在臉書酸，新北市黨部和組發會就是一坨屎。

徐巧芯：新北市黨部和組發會就是一坨屎

張雅屏坦言，蕭敬嚴目前是「沒有黨權的狀況」，除非蕭敬嚴申訴成功，「或是國民黨就要禮讓一個被停權無黨籍的人」，但這些都這非考紀會業務。至於為何蕭敬嚴在週一被考紀會做出停權處分後，還能列入當天的黨內初選民調，張則說，這要問組發會和新北市黨部。

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日前公開砲轟蕭敬嚴在大罷免期間攻擊黨內同志的徐巧芯在臉書表示，被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管「蕭男」多嗨，他最終頂多脫黨參選。

徐巧芯說，且剛剛三立節目主持人已經公開說明蕭的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，我們這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？，「考紀會辛苦了，但新北市黨部和組發會就是一坨屎」。

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