李貞秀突爆走有跡可循？ 國師6天前早預告：不演的火牡羊要來囉！

日前遭民眾黨中央除籍的前不分區立委、中配李貞秀。（記者塗建榮攝）

在台灣常說「科學的盡頭是玄學」，有眼尖的網友發現，「國師」唐綺陽早在本月9日已發文「繫好安全帶，不演的火牡羊要來囉」，剛好今（15日）壽星、甫被開除黨籍的李貞秀正是牡羊座，也真的看起來「不演了」，令網友直呼「準」。

「國師」唐綺陽在9日的貼文提到，明早，眼睛一睜開，火星就進牡羊了。在這強大、不掩藏的能量下，該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住。

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唐綺陽指出，這能量的轉換，意味「劇情將翻篇」，而且翻得很直接、很快，因為已知客氣無用，不如捲起袖子來直接開幹。不客氣、不溫情、也不假裝，就做自己想做的，對得起自己最重要，就算被批評自私也不在意，何必活在別人的眼光？假裝客氣太累、太耗損，有些人就要大白話的讓他們知道，「我、何、必！！」

這幾天留言區陸續有網友回報身邊「真實戰況」，更是有人把這個預言套用在現在反咬民眾黨的李貞秀，真的與唐綺陽所說的「不演的火牡羊」一模一樣，紛紛前來朝聖圍觀。

「國師」唐綺陽早預言「不演的火牡羊」要來了。（圖取自臉書專頁「唐綺陽占星幫」）

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