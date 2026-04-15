為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀突爆走有跡可循？ 國師6天前早預告：不演的火牡羊要來囉！

    2026/04/15 22:12 即時新聞／綜合報導
    日前遭民眾黨中央除籍的前不分區立委、中配李貞秀。（記者塗建榮攝）

    日前遭民眾黨中央除籍的前不分區立委、中配李貞秀。（記者塗建榮攝）

    在台灣常說「科學的盡頭是玄學」，有眼尖的網友發現，「國師」唐綺陽早在本月9日已發文「繫好安全帶，不演的火牡羊要來囉」，剛好今（15日）壽星、甫被開除黨籍的李貞秀正是牡羊座，也真的看起來「不演了」，令網友直呼「準」。

    「國師」唐綺陽在9日的貼文提到，明早，眼睛一睜開，火星就進牡羊了。在這強大、不掩藏的能量下，該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住。

    唐綺陽指出，這能量的轉換，意味「劇情將翻篇」，而且翻得很直接、很快，因為已知客氣無用，不如捲起袖子來直接開幹。不客氣、不溫情、也不假裝，就做自己想做的，對得起自己最重要，就算被批評自私也不在意，何必活在別人的眼光？假裝客氣太累、太耗損，有些人就要大白話的讓他們知道，「我、何、必！！」

    這幾天留言區陸續有網友回報身邊「真實戰況」，更是有人把這個預言套用在現在反咬民眾黨的李貞秀，真的與唐綺陽所說的「不演的火牡羊」一模一樣，紛紛前來朝聖圍觀。

    在 Threads 查看

    「國師」唐綺陽早預言「不演的火牡羊」要來了。（圖取自臉書專頁「唐綺陽占星幫」）

    「國師」唐綺陽早預言「不演的火牡羊」要來了。（圖取自臉書專頁「唐綺陽占星幫」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播