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    首頁 > 政治

    人口比台北少8萬、警力少4成 桃園市議員：首要提高員額編制

    2026/04/15 22:13 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市警察局長廖恆裕至議會進行工作報告，員警員額不足成為議員關心焦點。（記者謝武雄攝）

    桃園市警察局長廖恆裕至議會進行工作報告，員警員額不足成為議員關心焦點。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會今輪由警察局進行工作報告，員警勤務繁重，但勤務加給卻不如雙北也成為議員質詢焦點。議員于北辰說；台北市人口數與桃園市差不了多少（約8萬人），但台北市警察編制將近1萬人，桃園不到6000人，導致桃園缺警率似乎比台北市低，但員警勤務相對繁重，建議首要任務是要提高員警編制數。

    警察局長廖恆裕表示，扣除行政人員後，現有警力為4601人，警民比為1比512，若預算缺額240人悉數補實，警民比可微調至1比487；由於全國編制員額固定，且全國員警進用人數不足，導致桃園長期維持200多人缺額，將持續向警政署爭取優先派補警力，並提高員額編制。

    國民黨議員楊朝偉指、陳韋曄、林政賢說，基層警力吃緊，110受理報案量去年高達近56.7萬件，增加逾5萬件，桃園警力短缺問題嚴重。

    除于北辰外，國民黨議員張桂綿、張碩芳等人都點出桃園警力短缺問題，直指桃園警職預算缺額率僅4.96%，看似6都最低，主要是編制員額過低，桃園人口急速增加，目前僅比台北少8萬人，但台北市警員編制高達9945人，桃園5934人，比台北市少了4011人，難怪員警勤務繁重；國民黨議員徐玉樹、梁為超也點名員額不足是結構性問題，中央政策直接影響到桃園。

    民進黨議員彭俊豪、張肇良表示，桃園承接大量雙北外移人口，但警民比卻遠遠落後台北市，連勤務繁重加給也少了一大截，基層壓力極大，寧可往台北跑，也不要待在桃園。

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